Медведь, загнавший туриста на дерево, оказался первым вышедшим из спячки в Прибайкальском нацпарке

Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Прибайкальском национальном парке проснулись медведи. Первый из них вышел из спячки 31 марта – именно он загнал на дерево туриста у КБЖД 7 апреля, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Его заметили в районе 76-го километра Кругобайкальской железной дороги. Инцидент с туристом, напомним, произошел на 82-м километре. Зверь съел продукты иркутянина, а при приближении аэролодки спасателей ретировался. Пострадавших не оказалось.

– Весной в окрестностях КБЖД всегда наблюдается концентрация медведей, которые, пробуждаясь от зимнего сна, в поисках корма выходят на южные, освободившиеся от снега солнцепечные склоны гор и спускаются к Байкалу, – комментирует научный сотрудник «Заповедного Прибайкалья» Татьяна Десятова.

Посетителям национального парка в этот период нужно соблюдать особую осторожность: не выходить в маршруты в одиночку, перемещаться только в светлое время суток в условиях хорошей видимости, во время движения и на привалах обозначать свое присутствие громкими разговорами. Следует избегать ночевок в палатках и никогда не оставляйте на местах привалов пищевые отходы – все надо уносить с собой. Любая оставленная еда обязательно привлечет на это место голодного медведя, что может стоить жизни другому человеку.