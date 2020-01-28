Международный фестиваль зимних игр «Зимниада-2020» пройдет на Байкале в феврале-марте

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Совещание по вопросам подготовки и проведения мероприятий 17-го Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада-2020» прошло 28 января в правительстве Иркутской области.

Участие в нем приняли представители оргкомитета, ГУ МВД по Иркутской области, ГУ МЧС по Иркутской области, Байкальского поисково-спасательного отряда, Байкальского управления Росприроднадзора и других ведомств. Об этом сообщили в агентстве по туризму региона, пишет пресс-служба губернатора.

В этом году «Зимниада» пройдет в 17-й раз на территории Иркутского, Ольхонского и Слюдянского районов. В календарь международных игр на Байкале включили 15 спортивных и культурно-массовых мероприятий.

– Наша главная задача – обеспечить безопасность проведения массовых мероприятий. Учитывая, что большинство событий проходит на льду, организаторам необходимо обратить особое внимание на ледовую обстановку, так как зима в этом году достаточно теплая. Также стоит учитывать, что часть мероприятий пройдет на территории Прибайкальского национального парка и на посещение этой территории необходимо оформление разрешений, – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Член оргкомитета «Зимниады – 2020» Вадим Копылов подчеркнул, что организаторы мероприятий, объединенных под одним брендом, провели большую подготовительную работу. С календарем мероприятий «Зимниады» можно ознакомиться на сайте http://zimniada.ru/.

В 2020 году к обеспечению безопасности фестиваля ледовых скульптур «Живи на Байкале» – одного из самых массовых мероприятий «Зимниады», которое откроется 23 февраля в Листвянке, будут привлечены волонтеры. Также совместно с ГИБДД, администрациями Иркутского района и Листвянки разработаны схемы движения транспорта и размещения автомобильных стоянок.