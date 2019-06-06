Минприроды Иркутской области обвинило «Росгелогию» в «неудовлетворительной работе» по БЦБК

Байкальск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство природных ресурсов Иркутской области считает, что «Росгеология», с которой заключён контракт на переработку отходов БЦБК, крайне неудовлетворительно исполняет свои обязанности по договору. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В правительстве Иркутской области заявляют, что на сегодняшний день предлагаемые к применению технологии по переработке шлам-лигнина и ликвидации щелокосодержащей жидкости АО «Росгеология» не представлены, а работы на промышленной площадке для получения опытно-промышленных образцов и технологии переработки по шлам-лигнину не выполняются.

– Предложение, вынесенное АО «Росгеология» о разделении работ по проектированию на три этапа – «Солзанский», «Бабхинский», «Цех очистных сооружений», – имеет право на рассмотрение. Но при таком варианте, есть риск, что сроки по корректировке проектной документации перенесутся на 2020 год. На сегодняшний день АО «Росгеология» крайне неудовлетворительно исполняет свои обязанности по контракту. Позиция подрядчика свелась к написанию писем о перераспределении ответственности за возникающие риски при выполнении мероприятий и указанию необъективных причин, по которым подрядчик не может завершить корректировку проектной документации и приступить к реализации самого мероприятия согласно календарному плану, являющемуся неотъемлемой частью контракта, – заявил министр природных ресурсов Иркутской области Андрей Крючков.

Со стороны правительства Иркутской области, отмечается в релизе пресс-службы губернатора, принимаются необходимые меры, направленные на своевременную и эффективную реализацию мероприятий по ликвидации отходов и предотвращение загрязнения промышленной площадки ОАО «БЦБК». Обеспечена охрана объектов на территории комбината, контролируется безопасный уровень щелокоодержащей жидкости, находящейся в объектах цеха очистных сооружений, ведутся ремонтные работы трубопроводов, обеспечена работа насосных станций.

Губернатор Сергей Левченко отметил, что, несмотря на трудности, возникающие в ходе выполнения этой работы, не стоит забывать о важности и значимости мероприятий, которые были проведены и ведутся сейчас.

– Во-первых, были вовремя выявлены щелокосодержащие вещества. Если бы мы согласились с первым проектом, щелок оказался бы замоноличен. А его нужно извлекать. Самое главное, что теперь есть понимание: на всех участках, во всех картах ситуация разная. Поэтому единого варианта решения вопроса, как это было предложено первым вариантом проекта, быть не может. С каждой картой необходимо работать индивидуально, применять соответствующие технологии. Но принципиальный подход такой: обезвоживаем, вывозим, нейтрализуем. Отходов производства БЦБК в любом их виде на берегу Байкала быть не должно, – подчеркнул губернатор Сергей Левченко.

Стоит напомнить, что проект омоноличивания шлам-лигнина был забракован Генпрокуротурой, а не областными властями. В 2014 год он получил положительное заключение экспертизы, а в 2016 году Генпрокуратура после проверки внесла представление, требующее признать его недействительным как создающее опасность для экосистемы Байкала.

Напомним, БЦБК закрыли в 2013 году, в 2015 году должна была начаться рекультивация отходов комбината, однако, проект был приостановлен. В 2017 году был заключен договор между Минприроды Иркутской области и Росгеологией о рекультивации отходов комбината. Работы должны были начаться в прошлом году, но, как оказалось, ранее разработанный проект нужно корректировать. Росгеология решила сделать это за свой счёт до 30 июня 2019 года. Откорректированную версию планировалось представить в июне 2019 года, затем сроки отодвинули до сентября. Сейчас рассматриваются опорные технологии обезвоживания шлам-лигнина, уменьшения его ядовитости с последующим переводом во вторичный продукт – почвогрунт или удобрения. Также шлам-лигнин Байкальского ЦБК предлагают перерабатывать в топливные пеллеты. В январе 2019 года на картах-накопителях БЦБК начали проводить эксперименты по вымораживанию коллоидного осадка шлам-лигнина. Кроме того, в середине января «РГ-Экология» (входит в холдинг АО «Росгеология») 15 января получила паспорт отходов Байкальского ЦБК. Кроме того, в компании уже дали оценку проведённым опытам, назвав их удачными. Также предприятие предлагает разделить проект ликвидации накопленного ущерба БЦБК на три самостоятельных.

Между тем, у общественности, учёных и представителей законодательной власти Иркутской области остаётся много вопросов по поводу проекта рекультивации отходов БЦБК.

В мае 2019 года Минприроды РФ сообщало о намерениях в ближайший месяц определиться с технологией переработки отходов БЦБК, а в начале июня прошли общественные слушания, на которых представили 62 технологии рекультивации промплощадки.