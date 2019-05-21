Минприроды РФ намерено в ближайший месяц определиться с технологией рекультивации БЦБК

Байкальск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о планах по рекультивации отходов БЦБК. Об этом сообщается на сайте Кремля.

– По озёрам нашим уникальным, по Байкалу, Вы знаете, там очень большие накопленные проблемы. Нам также предстоит рекультивировать, убрать накопители шлама, они сегодня в тяжёлом состоянии, конечно, угрожают экологии Байкала. Мы уже приступили к пробной эксплуатации, подбираем технологии, думаю, что в ближайший месяц мы уже определимся с технологией и начнём рекультивацию, – рассказал министр главе государства.

Напомним, БЦБК закрыли в 2013 году, а в 2017 году был заключен договор между Минприроды Иркутской области и Росгеологией о рекультивации отходов комбината. Работы должны были начаться в прошлом году, но, как оказалось, ранее разработанный проект нужно корректировать. Росгеология решила сделать это за свой счёт. Откорректированную версию планировалось представить в июне 2019 года, затем сроки отодвинули до сентября.

Сейчас рассматриваются опорные технологии обезвоживания шлам-лигнина, уменьшения его ядовитости с последующим переводом во вторичный продукт – почвогрунт или удобрения. Также шлам-лигнин Байкальского ЦБК предлагают перерабатывать в топливные пеллеты. В январе 2019 года на картах-накопителях БЦБК начали проводить эксперименты по вымораживанию коллоидного осадка шлам-лигнина. Кроме того, в середине января «РГ-Экология» (входит в холдинг АО «Росгеология») 15 января получила паспорт отходов Байкальского ЦБК. Кроме того, в компании уже дали оценку проведённым опытам, назвав их удачными. Также предприятие предлагает разделить проект ликвидации накопленного ущерба БЦБК на три самостоятельных.

Между тем, у общественности, учёных и представителей законодательной власти Иркутской области остаётся много вопросов по поводу проекта рекультивации отходов БЦБК.