|Байкал
|04.09.2018
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Монголия закончила принимать замечания по ТЗ на оценку ГЭС на притоке Байкала
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Монголия, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Проект «Минис» по строительству Шурэнской ГЭС на реке Селенга в Монголии и водоотвода «Орхон» закончил принимать комментарии по окончательному проекту Технического задания на проведение Региональной экологической оценки объектов. Об этом сообщается на сайте проекта.
Теперь у Монголии появился документ, который позволяет перейти к исследованиям, а в зависимости от их результатов и к проектированию.
Напомним, предварительный вариант техзадания, представленный в 2017 году, прошёл процедуру публичных слушаний и в Бурятии, и в Иркутской области. В обоих регионах документ вызвал резкую критику как со стороны населения и активистов, так и научного сообщества.
В этом году Монголия попыталась сместить акценты, представители государства заявили, что ГЭС стране нужны не для бесперебойной электроэнергии, а для обеспечения жителей питьевой водой.
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