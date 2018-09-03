Монголия закончила принимать замечания по ТЗ на оценку ГЭС на притоке Байкала

Монголия, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Проект «Минис» по строительству Шурэнской ГЭС на реке Селенга в Монголии и водоотвода «Орхон» закончил принимать комментарии по окончательному проекту Технического задания на проведение Региональной экологической оценки объектов. Об этом сообщается на сайте проекта.

Теперь у Монголии появился документ, который позволяет перейти к исследованиям, а в зависимости от их результатов и к проектированию.

Напомним, предварительный вариант техзадания, представленный в 2017 году, прошёл процедуру публичных слушаний и в Бурятии, и в Иркутской области. В обоих регионах документ вызвал резкую критику как со стороны населения и активистов, так и научного сообщества.

В этом году Монголия попыталась сместить акценты, представители государства заявили, что ГЭС стране нужны не для бесперебойной электроэнергии, а для обеспечения жителей питьевой водой.