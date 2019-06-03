Музей Ёрдынских игр и «Гостевая Байкала» получили президентские гранты

Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 37 проектов победили в первом конкурсе 2019 года президентских грантов. Общая сумма финансирования составит 43 млн рублей.

Социальные проекты представлены в разных направлениях. Например, есть проекты, посвящённые сохранению исторического наследия, поддержке искусства или профилактике негативных социальных явлений и охране здоровья и другие.

Так, грант получил музей Ёрдынских игр, который позволит создать постоянно действующую площадку по изучению, популяризации и интерпретации истории, культуры, традиций, обрядов бурятского народа. Дети, школьники познакомятся с традиционной культурой бурят, проведут исследовательскую работу по изучению истории своего рода, станут участниками бурятского состязания по игре бараньими косточками – шагай-наадан. Местные жители научатся быть краеведами, экскурсоводами и интерпретаторами. Планируется, что музей появится уже в 2020 году. Стоимость проекта – 485,3 тысячи рублей.

Более чем в 1,5 млн рублей оценивают проект «Гостевой Байкала». Уже до конца сентября 2019 года на острове Ольхон намерены создать волонтёрский экологический информационный центр для туристов с таким названием. Центр планируется оформить в виде национальной бурятской юрты. Она будет расположена на территории паромной переправы на Ольхон, где в «горячий» туристический сезон скапливается множество автомобилей с туристами.

Во время ожидания парома на Ольхон туристам будут предложены специально разработанные информационные материалы на двух языках (русском и китайском) в формате инфографики с правилами безопасного для экологии острова поведения, карты с информацией о местах организованного сбора мусора и общественных туалетах. Туристов пригласят посетить «Гостевую Байкала» для просмотра видео о необходимости бережного отношения к хрупкой экологии озера и предложат принять участие в акции по сбору и вывозу мусора и получить за это памятные подарки. Особенность волонтерского компонента в том, что к деятельности будет привлекаться местное население, в том числе так называемые «сложные» подростки.

К слову, самые крупные гранты для проектов из Иркутской области составили 2,99 млн рублей. Их получат клуб «Байкал» на реализацию проекта «Мосты дружбы. Укрепление дружбы между детьми разных национальностей» и общественная организация инвалидов детства «Надежда» на проект «Учимся жить и работать самостоятельно». Ещё 2,98 млн рублей выделят фонду развития социальной сферы «Содействие» на проект «Мой первый дом. Старт в будущее». Самый маленький грант – 146 тысяч рублей – на ассоциацию «Байкальская федерация скандинавской ходьбы».