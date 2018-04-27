На акселерации «Ольхонское содружество» жители острова представят 15 проектов

Ольхонский район, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Хужир Ольхонского района 6 мая 2018 года в рамках акселерации проектов «Ольхонское содружество» планируется представить 15 инициатив в сфере экологии, образования, культуры и развития туристической деятельности, разработанных жителями острова.

Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет в рамках проекта «Ольхон – территория экологического развития», ставшего летом 2017 года победителем конкурса президентских грантов. В качестве экспертов выступят представители администрации Хужирского МО, Общественного совета острова, Ассоциации предпринимателей и жителей острова Ольхон «ОЛЬХОНиЯ», а также СМИ.

Несколько инициатив представят школьники острова, выпускники Школы Молодого Лидера. В их числе создание творческого пространства для молодежи «ТворКом», обустройство скейт-парка и альпийской горки в поселке. Три проекта подготовлено библиотеками острова. Так, в Ялге планируется купить книги на бурятском языке для дополнительных занятий с детьми и взрослыми по примеру проекта, который уже реализуется в библиотеке поселка Хужир.

Хужирская библиотека представит две инициативы, связанных с развитием туристической отрасли. Это создание карты-баннера поселка и ее интерактивной копии, куда планируется нанести основные объекты Хужира, представляющие интерес для гостей острова. А также организация туристического бюро, где школьники будут проходить подготовку по ведению экскурсий по Хужиру, пешеходной кольцевой тропе «Сарайское кольцо» и в районе мыса Бурхан. Кроме того, разработаны проекты по ликвидации стихийных свалок на острове и использованию многоразовых экомешочков, которые являются альтернативой пластиковым пакетам. Сетчатые мешочки шьются из хлопка, льна или синтетики.

Лучшие проекты получат финансирование и сертификаты на поддержку от представителей власти, бизнеса, общественности и СМИ.

– Цель акселерации – поддержка и усиление проектов жителей острова Ольхон с тем, чтобы они могли принять участие в предстоящих конкурсах мини-грантов, в числе которых – «Малая культурная мозаика» и «Мой Ольхон», – отметила руководитель проекта «Ольхон – территория экологического развития» Эльмира Семенова.