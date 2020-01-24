На Байкале 23 января зарегистрировали два землетрясения подряд

Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На озере Байкал в районе острова Ольхон 23 января зарегистрировали два землетрясения. Об этом сообщается в материалах Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Первый толчок случился в 6:20 по местному времени, второй – в 11:19. В эпицентре, который находился в середине озера, чуть севернее Ольхона, их интенсивность составила 4,2 и 4,8 балла соответственно.