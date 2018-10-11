На Байкале ищут пропавшую лодку с рыбаками

Иркутский район, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На Байкале спасатели ищут пропавшую лодку с тремя рыбаками.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в минувший четверг, 11 октября, около 8 часов вечера из поселка Листвянка Иркутского района в сторону Больших Котов вышла моторная лодка «Обь» с тремя рыбаками на борту. Мужчины, жители Листвянки и Большой Речки, планировали вернуться назад ночью. Около пяти часов утра родственники забили тревогу – мужчины не выходили на связь.

Утром на катере КС-701 сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России обследовали акваторию от поселка Листвянки до Больших Котов – поиски результата не дали.

Усиление северо-западного ветра до 12-15 м/с и сильное волнение в ночные часы могло повлиять на изменение траектории движения лодки с рыбаками, поэтому район поиска был расширен. Сотрудники Посольского поисково-спасательного подразделения проводят осмотр акватории и береговой полосы от села Посольское Иркутской области до города Бабушкин Кабанского района республики Бурятии. В район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту для осмотра акватории с воздуха.