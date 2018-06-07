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Байкал
08.06.2018

На Байкале намерены построить корейский курорт

Бурятия, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Корейская компания намерена инвестировать в строительство туристического комплекса на озере Байкал. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Глава Бурятии Алексей Цыденов и президент корейской компании «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд» Энерджи Ву Таеквонг 7 июня подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного соглашения, предусматривающего строительство курортного комплекса на берегу озера.

Инвестиционный проект планируется реализовать в особой экономической зоне «Байкальская гавань» в Прибайкальском районе. Предполагаемый объём инвестиций со стороны корейской компании, а также конкретные условия реализации проекта станут известны после подписания отдельного инвестиционного соглашения между сторонами.

Кроме того, инвестор берёт на себя обязательства по выполнению плана мероприятий социальной направленности в Прибайкальском районе, а также созданию условий для взаимного сотрудничества и реализации иных инвестиционных проектов в республике.

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