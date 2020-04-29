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Новости Байкала на сайте ИА Телеинформ
29.04.2020

На Байкале нашли новый для науки вид бокоплава

Бурятия, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Новый для науки вид бокоплава нашли в озере Байкал на территории Забайкальского национального парка. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Бокоплава нашли в Чивыркуйском заливе. Его обнаружил бурятский учёный Алексей Левашкевич.

– Этим автором произведена полная инвентаризация таксономического и экологического разнообразия бокоплавов Чивыркуйского залива (127 видов, из них 95 байкальских эндемиков), успешно защищена кандидатская диссертация. На основе наличия локальных эндемиков Чивыркуйский залив может быть выделен в отдельную провинцию Байкальской зоогеографической области, – говорят в «Заповедном Подлеморье».

На Байкале нашли новый доя науки вид бокоплава

Всего фаунистическая база данных Забайкальского национального парка в 2020 году пополнилась 251 видом двух древнейших групп моллюсков и ракообразных. Всего было отмечено 69 видов моллюсков и 181 вид ракообразных. Сюда вошли представители водной фауны, обитающие в акватории Ушканьих островов, полуострова Святой Нос и Чивыркуйского залива.

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Бурятия, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Новый для науки вид бокоплава нашли в озере Байкал на территории Забайкальского национального парка. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 28 апреля 2020 года28.04.2020
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Проверка природоохранной прокуратуры показала, что лесхозы Бурятии плохо подготовились к пожароопасному сезону28.04.2020
Бурятия, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой проверена готовность лесхозов Республики Бурятия в границах Центральной экологической зоны Байкала к наступившему пожароопасному периоду. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Туристам напомнили о запрете на прогулки по Большой Байкальской тропе и всему Прибайкальскому нацпарку28.04.2020
2020-04-28-04-38-34
Иркутский район, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На двух человек в минувшие выходные инспекторы «Заповедного Прибайкалья» составили протоколы за незаконную прогулку по Большой Байкальской тропе. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В Байкальске создали «Лабораторию экотроп»27.04.2020
2020-04-27-03-47-19
Байкальск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске на базе Байкальского проекта создали «Лабораторию экотроп», которая будет заниматься обучением компетенциям тропостроителей, бригадиров и их помощников, кемп-лидеров и архитекторов экотроп. Об этом сообщается на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».
В Селенгу скатилось число личинок омуля, равное показателям последних пяти лет24.04.2020
2020-04-24-09-03-47
Иркутская область, Бурятия, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На реке Селенга скатилось 1,2 миллиарда личинок омуля. Показатель равен числу за последние пять лет, рассказал 24 апреля на пресс-конференции представитель Байкальского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Андрей Бобков.
Несколько обитателей Байкальской природной территории получили статус краснокнижных24.04.2020
2020-04-24-04-38-52
Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Еще несколько видов животных, обитающих на Байкальской природной территории, включены в Красную книгу России.
«Рубль в день»: в Приангарье стартовала акция по сбору средств на уборку Байкала24.04.2020
2020-04-23-10-58-20
Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Благотворительный сбор «Рубль в день» с девизом «Помогаем тем, кто спасает Байкал» стартовал в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба иркутской общественной организации «Мой Байкал».
Туристы смогут побывать на онлайн-экскурсиях по маршрутам «Заповедного Прибайкалья»23.04.2020
2020-04-23-04-29-21
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Туристы смогут побывать на онлайн-экскурсиях по маршрутам «Заповедного Прибайкалья» в Тажеранских степях.
Эксперты грантового конкурса En+ Group приступили к оценке экологических проектов23.04.2020
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Началась экспертиза экологических проектов, поступивших на грантовый конкурс En+ Group. В течение месяца конкурсная комиссия выберет из 83 заявок лучшие проекты в области сохранения водных экосистем и биоразнообразия, поддержания экологического баланса природных территорий.
Три участка в Забайкальском нацпарке вернули государству22.04.2020
Бурятия, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии у Института общей и экспериментальной биологии СО РАН отсудили три участка площадью 5,2 тысячи квадратных метров в Забайкальском национальном парке.  Их вернули в государственную собственность. Об этом сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры.
На Байкале под лед частично провалился внедорожник, принадлежащий рыбакам 22.04.2020
2020-04-22-04-26-01
Ольхонский район, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На Байкале под лед частично провалился внедорожник «Тойота», принадлежащий рыбакам. Инцидент произошел в Ольхонском районе 21 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 21 апреля 2020 года21.04.2020
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Осадки и сильный ветер значительно ухудшили ледовую обстановку на водоемах Иркутской области19.04.2020
Иркутская область, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Осадки, выпавшие в минувшие сутки в Иркутской области, ухудшили ледовую обстановку на водных объектах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Приагарья.
В бурятский посёлок Усть-Баргузин залетел лебедь17.04.2020
2020-04-17-09-45-03
Бурятия, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На окраине посёлка Усть-Баргузин в Бурятии заметили лебедя. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
На Ольхоне оштрафовали москвича и его друзей за посещение нацпарка без разрешения16.04.2020
2020-04-16-09-56-51
Ольхонский район, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники опергруппы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на Ольхоне оштрафовали москвича и его местных друзей за посещение нацпарка без разрешения. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Специалисты ГИМС Иркутской области ежедневно выдворяют со льда Братского водохранилища по 50 автомобилей16.04.2020
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Осинский район, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Осинском районе в усиленном режиме работают межведомственные патрульные группы для пресечения нарушений правил безопасности на водном объекте. Ежедневно сотрудники ГИМС ГУ МЧС по региону выдворяют со льда Братского водохранилища по 50 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
En+ Group получила более 80 заявок на конкурс экологических проектов15.04.2020
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Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, завершила приём заявок на грантовый конкурс экологических проектов. На рассмотрение конкурсной комиссии поступило 83 заявки. Компания окажет финансовую поддержку лучшим проектам в области сохранения водных экосистем и биоразнообразия, поддержания экологического баланса природных территорий.
«Байкальская гавань» в Бурятии начала готовить причалы к навигации 2020 года15.04.2020
Бурятия, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии особая экономическая зона «Байкальская гавань» начала подготовку причальных сооружений к навигации 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ОЭЗ.
На КБЖД заметили медвежат15.04.2020
2020-04-15-04-53-36
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Двух медвежат заметили на Кругобайкальской железной дороге неподалеку от станции Половинная.
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 14 апреля 2020 года14.04.2020
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Верховный суд Бурятии поддержал доводы прокурора о необходимости освободить дельту Селенги от самовольных построек13.04.2020
2020-04-13-02-41-19
Бурятия, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском к министерству природных ресурсов Республики Бурятия об обязании организовать мероприятия по охране реки Селенга и освободить участки от незаконных строений.
En+ Group провела обучение более 300 соискателей грантового конкурса по поддержке экологических инициатив10.04.2020
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Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, провела серию вебинаров для соискателей грантового конкурса, направленного на поддержку экологических инициатив по защите Байкала и водных экосистем регионов присутствия компании.
На Байкале закрыт пеший турмаршрут «Ангасолка – Слюдянка» 10.04.2020
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На водных объектах Иркутской области продолжается таяние льда. Закрыт пеший туристический маршрут «Ангасолка – Слюдянка», ориентировочные метки сняты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
С апреля ограничено посещение нацпарков Бурятии10.04.2020
2020-04-09-16-57-35
Бурятия, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии с 1 апреля и до отдельного распоряжения ограничено посещение подведомственных «Заповедному Подлеморью» территорий. Это связано с распространением коронавирусной инфекции и увеличением числа инфицированных, сообщает пресс-служба организации.
Медведь, загнавший туриста на дерево, оказался первым вышедшим из спячки в Прибайкальском нацпарке09.04.2020
2020-04-09-05-21-14
Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Прибайкальском национальном парке проснулись медведи. Первый из них вышел из спячки 31 марта – именно он загнал на дерево туриста у КБЖД 7 апреля, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
На берегу Байкала спасатели отогнали медведя от туриста09.04.2020
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Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 7 апреля спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО помогли туристу из Иркутска, который во время похода на КБЖД столкнулся с медведем.
Реки в Иркутской области, по прогнозам, вскроются ото льда на 5-12 дней раньше обычного07.04.2020
Иркутская область, 07.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из-за малоснежной и тёплой зимы метеорологи прогнозируют, что реки вскроются на 5-12 дней раньше в сравнении с предыдущими годами. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.
Патомский кратер на севере Иркутской области – в числе самых желанных мест среди туристов07.04.2020
2020-04-07-03-25-21
Иркутская область, 07.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Патомский кратер на севере Иркутской области входит в число самых желанных для туристов геологических объектов в России. Сюда хотели бы отправиться 13,33% из числа опрошенных, сообщает российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 7 апреля 2020 года07.04.2020
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На территории Прибайкальского нацпарка и Берега бурых медведей введен противопожарный режим06.04.2020
2020-04-06-04-23-48
Иркутская область, 06.04.20 (ИА «Телеинформ»), -  С 3 апреля на территории Прибайкальского национального парка и участкового лесничества Берег бурых медведей открыт пожароопасный сезон. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
Иркутский фотограф пережидает коронавирус в автодоме на Байкале05.04.2020
Иркутск, 5.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Иркутский фотограф Станислав Толстнев вместе с сыном пережидают режим самоизоляции, связанный с распространением коронавируса, в автодоме на озере Байкал. Впрочем поездка не связана напрямую с карантином, поскольку она планировалась давно и просто совпала с развивающимися событиями Об этом он сообщает на своей странице в соцсети «Фейсбук».
МЧС предупреждает об опасности весеннего льда на Байкале04.04.2020
Иркутская область, 4.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Стремительное ухудшение ледовой обстановки наблюдается на озере Байкал из-за повышения среднесуточных температур и активного таяния льда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Экологические онлайн-вебинары проводят экоактивисты Иркутска в апреле03.04.2020
2020-04-03-09-48-38
Иркутск, 3.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская региональная экологическая общественная организация «Мой Байкал» реализует новый проект, состоящий из серии онлайн-вебинаров экологической тематики, – «Экополяна». В апреле запланированы три онлайн-встречи.
Природоохранная прокуратура добивается ликвидации свалки в районе поселка Большое Голоустное02.04.2020
2020-04-02-09-11-39
Иркутский район, 2.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура работает над вопросом ликвидации свалки возле поселка Большое Голоустное Иркутского района.
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Материалы эколого-географической газеты «Исток»
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