На Байкале нашли новый для науки вид бокоплава

Бурятия, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Новый для науки вид бокоплава нашли в озере Байкал на территории Забайкальского национального парка. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Бокоплава нашли в Чивыркуйском заливе. Его обнаружил бурятский учёный Алексей Левашкевич.

– Этим автором произведена полная инвентаризация таксономического и экологического разнообразия бокоплавов Чивыркуйского залива (127 видов, из них 95 байкальских эндемиков), успешно защищена кандидатская диссертация. На основе наличия локальных эндемиков Чивыркуйский залив может быть выделен в отдельную провинцию Байкальской зоогеографической области, – говорят в «Заповедном Подлеморье».

Всего фаунистическая база данных Забайкальского национального парка в 2020 году пополнилась 251 видом двух древнейших групп моллюсков и ракообразных. Всего было отмечено 69 видов моллюсков и 181 вид ракообразных. Сюда вошли представители водной фауны, обитающие в акватории Ушканьих островов, полуострова Святой Нос и Чивыркуйского залива.