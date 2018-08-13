|Байкал
|13.08.2018
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На Байкале незаконно построили четыре причала
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Ольхонский район, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ольхонском районе на озере Байкал обнаружили четыре незаконно построенных причальных сооружения. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
Соответствующая проверка по выявлению подобных причалов совместно с Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой, Восточно-Сибирским управлением государственного речного надзора Ространснадзора и администрацией Ольхонского района состоялась 9 августа.
Отмечено, что контрольно-надзорные органы по каждому из этих фактов проверяют, есть ли у собственников разрешения, при их отсутствии будет вынесено представление.
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