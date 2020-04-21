На Байкале под лед частично провалился внедорожник, принадлежащий рыбакам

Ольхонский район, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На Байкале под лед частично провалился внедорожник «Тойота», принадлежащий рыбакам. Инцидент произошел в Ольхонском районе 21 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В ходе предварительного расследования было установлено, что владелец транспортного средства, мужчина 1987 года рождения, с приятелем заехали на лёд озера в местности Курма два дня назад. Вечером 21 апреля рыбаки стали свидетелями, как их автомобиль проваливается под лед передними колесами. Глубина в месте провала – четыре метра, расстояние до береговой полосы – порядка 20 метров. По счастливой случайности никто не пострадал.

– Мы прибыли на место происшествия с тремя спасателями Сахюртинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Были также вызваны представители администрации муниципального образования и сотрудники полиции для привлечения водителя к административной ответственности, – рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка Михаил Грудинин.

Причина происшествия – грубейшее нарушение требований безопасности (выезд на лед).

Всего с начала 2020 года на озере Байкал было составлено 46 протоколов в отношении водителей, выехавших на лед вне переправ. В весенний период здесь были выставлены дополнительные запрещающие знаки и аншлаги, информирующие об опасности.