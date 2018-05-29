На Байкале предлагают создать отряд водолазов и приравнять сети к оружию

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Отряд независимых водолазов предлагают создать для очистки дна озера Байкал от рыболовных сетей. Об этой инициативе 30 мая на первом форуме Байкальской природоохранной прокуратуры рассказал представитель экологической общественной организации «Глубина ответственности» Александр Красовский.

Сейчас сети убирают с помощью траления, на которые выделяются бюджетные средства, однако, по словам общественника, зачастую эти меры только усугубляют ситуацию из-за неоднородности байкальского дна.

Между тем, сети – серьезная угроза для экосистем озера. Они «выкашивают» всё, что находится вокруг них: байкальскую губку, рачков. Со временем на сетях начинают формироваться колонии токсичных цианобактерий.

Сейчас активисты уже начали работу по очистке Байкала от сетей вручную, но планомерно они этим заниматься не могут. Для этого нужна профессиональная команда дайверов, которая не только занималась бы уборкой, но и собирала информацию о состоянии дна озера для органов власти. Александр Красовский считает, что потенциально водолазный отряд может стать базой для развития экологического подводного туризма. Это привлечёт на Байкал дайверов высокого уровня, готовых, в том числе, включиться в работу по очистке от сетей.

Однако только эта мера, по мнению общественника, мало исправит положение. Для того чтобы изменить его, нужна законодательная база. Александр Красовский считает, что необходимо документально развести понятия ловли и промысла рыбы.

– Если у тебя удочка, спиннинг – это ловля, сети – уже промысел. Сети надо маркировать, как и оружие. Идёшь на промысел, значит, надо получить соответствующее разрешение. Если сеть не промаркирована, значит, нарушен закон, – говорит он.

Кроме того, имеет смысл проверять на наличие сетей и курсирующие по Байкалу теплоходы. По словам Александра Красовского, активисты неоднократно наблюдали ситуацию, когда на судна загружаются дешёвые некачественные китайские сети, которые очень опасны для флоры и фауны водоёмов.

Глава Байкальской природоохранной прокуратуры Сергей Зенков заявил, что такие меры возможно предусмотреть и в ФЦП по охране Байкала, но нужно рассчитать их стоимость. Ведомство готово взять предложения на доработку и в дальнейшем выйти с ними на федеральный уровень.