Бурятия, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На Байкале сотрудники МЧС спасли тонущее судно с рыбаками. Об этом сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

Инцидент произошел поздним вечером 3 сентября. К оперативному дежурному Байкальского поисково-спасательного отряда обратился мужчина и сообщил, что судно, на котором он находится с тремя товарищами, терпит бедствие. Двигатель лодки вышел из строя, появилась течь.

– Мы обнаружили людей на расстоянии 20 километров от берега. Их лодку перевернуло волной, и она затонула. Все четверо находились в воде без спасательных жилетов. Мужчин извлекли из воды и поисково-спасательным катером доставили к берегу. От предложенной медицинской помощи они отказались, – рассказал работавший на месте происшествия спасатель первого класса Северобайкальского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России Леонид Емельянов.

Оказалось, что около девяти вечера мужчины вышли на маломерном судне в акваторию озера Байкал по маршруту от губы Хакусы до города Северобайкальск. Неисправности судна обнаружились, когда рыбаки не прошли еще и половины намеченного пути. К счастью, спасатели успели вовремя и эвакуировали пострадавших на берег, несмотря на темноту и волны высотой около метра, осложнявшими поисковые работы.