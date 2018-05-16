На Байкале создадут центр цифрового мониторинга

Иркутская область, Бурятия, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Консорциум академических и высших учебных учреждений Иркутской области и Бурятии подготовил предложения по инфраструктурному проекту класса «мегасайенс» – «Центр цифрового мониторинга озера Байкал».

– По инициативе иркутских академических институтов СО РАН разработан проект создания центра класса «мегасайенс» по изучению Байкала и Байкальской природной территории на основе новых научных подходов к организации комплексного мониторинга, объединяя и развивая самые современные технологии исследований, применяемых в мире. Планируется применение технологий биосенсорики, геодинамики, гидрохимии, искусственного интеллекта, математического и информационного моделирования, сбора и хранения больших объемов данных. Создание такого центра будет новым шагом для изучения уникальной экосистемы Байкала, – рассказал научный руководитель ИНЦ СО РАН, академик Игорь Бычков.

Как сообщает пресс-служба Иркутского научного центра, глобальная сеть мониторинга экосистемы Байкала и прибрежной территории позволит регистрировать биологические, гидрофизические, гидрохимические, гидрологические, газовые, геодинамические, видеоландшафтные параметры, состояние лесных экосистем, атмосферы, земной поверхности, земной коры и геомагнитного поля, а также эколого-эпидемиологические характеристики прибрежных ландшафтов, в том числе в онлайн-режиме с сохранением в единый DATA-центр. На базе этого центра будет осуществляться хранение и обработка данных экологического мониторинга и дешифрирование данных дистанционного зондирования Байкальской природной территории, с возможностью прямого информационного доступа.

Применение самых современных технологий обработки разрозненных междисциплинарных данных, в том числе технологий Big Data, позволит ученым значительно повысить качество изучения уникального объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Кроме этого, исследователи смогут создавать новые прогнозные модели для оценки возможных изменений экосистем Байкала.

Проект получил положительные экспертные заключения вице-президента РАН, председателя СО РАН академика Валентина Пармона, академика-секретаря ОНИТ РАН, академика Александра Стемпковского, председателя Объединенного ученого совета СО РАН по нано- и информационным технологиям, академика Юрия Шокина, председателя комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева и направлен в Минобрнауки РФ.