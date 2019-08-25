|Байкал
|26.08.2019
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На Байкале в 15 километрах от Максимихи произошло землетрясение
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Бурятия, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии на акватории озера Байкал 24 августа зафиксировали землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Сейсмособитие зарегистрировали в 21.52. Эпицентр находился в 15 км от посёлка Максимиха Баргузинского района, магнитуда в эпицентре составила 3,3 балла.
В населённом пункте толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.