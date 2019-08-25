На Байкале в 15 километрах от Максимихи произошло землетрясение

Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект Минприроды России о санитарных рубках вблизи озера Байкал, разработанный ещё в 2016 году, представляет реальную угрозу для Байкала и окружающих его лесов. В текущей редакции он приведёт только к хищническому лесоистреблению, росту масштабов лесных пожаров и загрязнению озера. Об этом заявили в Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ).