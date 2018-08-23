На Байкале в очередной раз нашли нарушения природоохранного законодательства

Иркутская область, Бурятия, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Природоохранная прокуратура вместе с другими надзорными органами и учёными из Лимнологического института СО РАН проверила, как на озере Байкал исполняется природоохранное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выездной проверкой охвачена деятельность предприятий, эксплуатирующих очистные сооружения в посёлке Выдрино Кабанского района и Северобайкальске в Бурятии. Эксперты взяли пробы воды для оценки качества очистки стоков и направили в лабораторию.

При обследовании территории бухты Песчаная, Малого моря и острова Ольхон во время проверки были выявлены многочисленные нарушения требований природоохранного законодательства. К примеру, установлены факты незаконного размещения и захоронения ТБО вне специально установленных мест, сброса жидких отходов на рельеф местности без оборудования водонепроницаемых ёмкостей, забора водных ресурсов без оформления правоустанавливающих документов.