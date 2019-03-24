|Байкал
|25.03.2019
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На Байкале вновь поймали ловивших омуля браконьеров
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Ольхонский район, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На Байкале поймали браконьеров, сетями ловивших омуль.
Как сообщает пресс-служба ВС ЛУ МВД на транспорте, двое подозреваемых в незаконном вылове рыбы были задержаны в акватории озера в Ольхонском районе.
Полицейские обнаружили, что мужчины незаконно при помощи сетей добывали запрещенный к вылову омуль, ущерб от их действий составил свыше 200 тысяч рублей. Рыба и орудия лова изъяты.
По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, санкция которой предполагает максимальное наказание до трех лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.
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