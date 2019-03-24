На Байкале вновь поймали ловивших омуля браконьеров

Ольхонский район, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На Байкале поймали браконьеров, сетями ловивших омуль.

Как сообщает пресс-служба ВС ЛУ МВД на транспорте, двое подозреваемых в незаконном вылове рыбы были задержаны в акватории озера в Ольхонском районе.

Полицейские обнаружили, что мужчины незаконно при помощи сетей добывали запрещенный к вылову омуль, ущерб от их действий составил свыше 200 тысяч рублей. Рыба и орудия лова изъяты.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, санкция которой предполагает максимальное наказание до трех лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.