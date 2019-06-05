Бурятия, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На Байкале введут экологичную систему обращения с отходами. Фонд «Озеро Байкал» 5 июня запустил проект «Национальные парки без мусора», который направлен на борьбу с отходами и стихийными свалками на природных территориях.

Как сообщает пресс-служба Фонда, проект реализуется в содружестве с компанией-оператором по вывозу и заготовке вторсырья. Программа стартовала в Забайкальском нацпарке в Бурятии. В подготовке проекта принимали участие представители Фонда «Озеро Байкал», администрация и сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и Забайкальского национального парка; представители компании-оператора по вывозу и заготовке вторичного сырья ООО «Байкалэкосервис», а также волонтеры проекта.

Переход к стандарту экологичного обращения с отходами начался с внедрения принципа «Принес – забери с собой», инфраструктуры для раздельного сбора отходов и просветительской программы для туристов, посещающих особо охраняемые природные территории.

С 5 июня в Забайкальском национальном парке действует пять пунктов раздельного сбора мусора по фракциям: пластик, стекло, металл и прочие отходы. Накопленное вторсырье отправят на российские перерабатывающие предприятия. Пункты расположены в поселках Усть-Баргузин, местность Монахово, село Курбулик, бухта Сорожья и кемпинг Мягкая Карга.

В соответствии с новыми правилами посетители нацпарка обязаны сортировать и утилизировать отходы исключительно в вышеуказанных точках, на специально оборудованных пунктах. Узнать об их местонахождении помогут информационные плакаты и волонтеры, которые подскажут путь. За правильное обращение с отходами туристы получат поощрительные «зеленые» купоны. Их можно будет обменять на бесплатные услуги национального парка.

Проект «Национальные парки без мусора» получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 4,9 миллионов рублей, за счет которой будет расширен перечень мероприятий для системных изменений в сфере обращения с отходами на Байкальской природной территории. Благодаря гранту в 2019-2020 гг. будет проведено исследование морфологии, динамики и логистики образования отходов в Забайкальском национальном парке, по результатам которого возможно будет оптимизировать систему обращения с ТБО в рамках концепции устойчивого развития.