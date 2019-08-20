На Байкале задержали браконьеров с крупной партией рыбы

Бурятия, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Браконьеров с крупной партией омуля и сига задержали на озере Байкал госинспекторы оперативной группы «Баргузин» и бойцы ОМОНа. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Нарушители, увидев моторные лодки охраны, пытались уйти от преследования, но благодаря оперативным действиям сводной группы были задержаны. В процессе задержания один из мужчин оказал активное сопротивление, лодка государственной инспекции получила повреждение носовой части.

Задержанными оказались двое жителей посёлка Усть-Баргузин. В лодке мужчин нашли 354 хвоста омуля, три сига и два мешка с сетями.

Сейчас у рыболовов изъяты лодка и лодочный мотор. Возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. По факту оказания сопротивления и высказывания угроз в адрес сотрудников государственной инспекции «Заповедного Подлеморья» в правоохранительные органы направлено заявление.

Напомним, 1 октября 2017 года вступил в законную силу запрет на промышленный и любительский промысел омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, включая притоки. При этом в Росрыболовстве отмечают, что в Иркутской области снижается число браконьеров-рыболовов.

В 2018 году рыбоводные заводы «Главрыбвода» впервые за пять лет заложили на инкубацию больше 500 млн икринок байкальского омуля. Чтобы восстановить популяцию омуля, ежегодно нужно выпускать около 400 млн личинок в озеро. Большереченского и Селенгинского заводов вполне для этого достаточно, сейчас они не загружены даже наполовину при мощности в 4,5 млрд икринок. В 2021 году их планируется реконструировать.