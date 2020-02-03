На байкальском фестивале Olkhon Ice Fest ледовые скульптуры создадут мастера из трех стран

Ольхонский район, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На байкальском фестивале Olkhon Ice Fest, который пройдет на Малом Море с 22 по 24 февраля, уникальные ледовые скульптуры представят команды из России, Монголии и Казахстана. Своими произведениями участники должны не только продемонстрировать мастерство в изобразительном искусстве, но и привлечь внимание к одной из важнейших экологических проблем – таянию ледников.

Как сообщают организаторы, 17 февраля мастера по ледовой скульптуре из трех стран приступят к созданию своих творений, эскизы которых были утверждены экспертным советом еще в декабре прошлого года.

Напомним, 22 февраля фестиваль откроется для всех жителей и гостей Ольхонского района. Помимо выставки конкурсных скульптур, их ждет ледовый городок с детской площадкой, лабиринты, выступления творческих коллективов, спортивные состязания, конкурсы, мастер-классы, дегустация блюд русской и бурятской кухни и фотозона.

На торжественной церемонии открытия фестиваля также объявят имена победителей конкурса ледовых скульптур «Лед – это жизнь». Лучших мастеров выберет жюри. Учитываться будут оригинальность идеи, художественная выразительность и технические навыки.