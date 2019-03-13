На «Байкалтур» в 2019 году приедут компании из Кореи, Китая, Монголии и Кыргызстана

Иркутск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начали готовиться к международной туристской выставке «Байкалтур», которая традиционно будет проходить в конце марта. Об этом сообщает пресс-служба «Сибэкспоцентра».

В этом году ряды экспонентов пополнят представители разных стран. На выставке будут работать компании из России, Кореи, Китая, Монголии и Кыргызстана. Медицинский туризм представят 30 компании из Кореи, а также агентство медицинского туризма «Асатур» и ООО ТФ «Классик Тур» из Иркутска.

Свои туристические услуги предложат «Мечта Байкала» и «Байкал-комплекс» из Иркутской области, ОАО «РЖД», турбюро «Дальневосточный Феникс» из Благовещенска, «Sandong brilliant international travel service» из Китая и «Дос Тур» из Бишкека. Об организации круизов расскажут иркутские компании ООО «Ассоль» и «Incruises».

Направление «Гостиничный комплекс» представят организации «Лазурный берег», «Два Орла» «Михаил Строгов», «Никовенд», а также сеть отелей «Каприз» из Бишкека.

Кроме того, на выставке можно будет ознакомиться с санаторно-курортными услугами. Со своими предложениями выйдут ООО «Кедр» из Саянска и ООО «Озеро Карачи» из Новосибирской области и санатории «Танганцзы», «Вэйхай», «Удалянчи» из Китая.

Услуги для компаний по ведению бизнеса в России продемонстрируют «Представительство НОТК во Владивостоке», а также Байкальский Фармацевтический Кластер «Baikalbio».

Свою сувенирную продукцию привезут ООО «Арсенал Групп» из Ворсмы, «Узбекская керамика и ножи» из Новосибирска, «Байкальская Матрешка» из Читы и художественный центр «Онека» из Ангарска.

Основным мероприятием деловой программы выставки «Байкалтур» станет форум «Время отдыхать на Байкале», который проведёт «Союз Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири», агентство по туризму Иркутской области, Байкальский банк ПАО Сбербанк. На форуме будут обсуждаться актуальные вопросы в части развития туризма в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, экономическая эффективность отрасли, особенности создания сельских гостевых домов с учетом требований природоохранного законодательства.

Отдельным блоком агентство по туризму Иркутской области рассмотрит вопросы по обязательной классификации средств размещения, проблемы высшей и средней школы в области профессионального образования, прикладной характер полученных знаний, профессиональные стандарты для персонала в сфере туризма и гостиничных услуг. Также пройдут консультации и семинары по инструментам финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.

КООРДИНАТЫ:

Мероприятие будет работать с 28 по 30 марта с 10.00 до 18.00.

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