На «Байкалтуре-2020» огласят векторы развития внутреннего и въездного туризма до 2035 года

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На ежегодной выставке «Байкалтур», которая будет проходить с 26 по 28 марта 2020 года, огласят стратегию-2035 – векторы развития внутреннего и въездного туризма. Об этом сообщает пресс-служба «Сибэкспоцентра».

В день открытия, 26 марта, пройдёт международный форум «Время отдыхать на Байкале», на котором спикеры обсудят новые возможности развития территории, , поговорят о программах субсидирования и расскажут о практике применения электронной визы. Тогда же и представят туристическую стратегию.

Традиционно на мероприятии пройдут круглые столы и встречи, на которых будут рассматриваться такие важные темы как экотуризм, интеграция Сибири в общероссийский туристский продукт, а также новые технологии и особенности предоставления услуг индивидуальными средствами размещения.

Во второй день планируется провести образовательные проекты «Школа гидов», а также «Создание и продвижение туристического продукта». Будут организованы круглые столы на тему «Незадействованные ранее в экскурсионном аспекте памятники археологии и истории как перспективный ресурс развития туризма», «Старт ап в туризме», «Туризм на сельских территориях: опыт, проблемы, перспективы», «Новые подходы к развитию лечебно-оздоровительного и инклюзивного туризма». Помимо этого, Агентство по туризму организует международную встречу по проекту Великие озера Азии.

О научном туризме на Байкале и теме гастрономического туризма поговорят 28 марта. Относительно развлекательной программы, у всех посетителей выставки будет возможность принять участие в викторине «Серебряный путешественник», а также в квизе «В гости к Заповедному Байкалу». В этот же день АНО «Байкал» проведет свой традиционный фестиваль национальных блюд «Вкус Байкала».