На льду Байкала провалились два автомобиля

Ольхонский район, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ольхонском районе под двумя автомобилями проломился байкальский лед.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в проливе Ольхонские ворота на озере Байкал произошел частичный провал двух легковых автомобилей. Информацию об этом передали сотрудникам Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России очевидцы. К месту были также направлены государственные инспекторы по маломерным судам.

– На одном из участков Ольхонской переправы, закрытой еще 21 марта из-за неудовлетворительного состояния льда, напротив залива Хул обнаружен брошенный УАЗ, частично погруженный в воду. Рядом с «буханкой» следы второго транспортного средства, водителю которого удалось выехать самостоятельно. Очевидцы сообщили, что этот автомобиль провалился только передними колесами. Глубина в этом месте – более 40 метров. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Водители будут привлечены к ответственности, – говорит старший государственный инспектор Маломорского инспекторского участка Сергей Шагунов.

Спасатели призывают водителей не пренебрегать требованиями безопасности. Знаки, запрещающие выезд на лед, установлены во всех потенциально опасных местах. Игнорировать их – преступление.