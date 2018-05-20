На месте усыхающих лесов вокруг Байкала предложили высадить новые деревья

Иркутская область, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Возросшее воздействие человека и промышленности на экосистему озера Байкал привело к усыханию водоохранных лесов. Остановить этот процесс практически невозможно, единственный способ – искусственно внедрять на поражённые территории новые виды растений. Так считает доктор биологических наук, профессор Владимир Моложников. – Я лично считаю, что усыхающие леса – основная на сегодняшний день проблема для озера Байкал. Сначала считалось, что к этому привела деятельность промышленных объектов, которые выбрасывали в воздух загрязняющие вещества, поскольку ближе всего к Хамар-Дабану стоял БЦБК. Последнее время проявилась новая болезнь – бактериальная водянка, сейчас ещё занесли с Дальнего Востока жука-полиграфа, уничтожающего темнохвойные леса, – сказал учёный 18 мая за круглым столом в Иркутском научном центре СО РАН. Процесс зашёл слишком далеко, однако, считает исследователи, можно попробовать «выбить клин клином», хотя это будет очень дорогостояще и продолжительно по времени. Суть в том, чтобы пойти по пути искусственного лесовосстановления и высадить на месте усыхающих лесов берёзы, ивы и другие растения, развивающие мощную корневую систему, что позволит задержать схождение селей. Есть и ещё один аспект проблемы. Сейчас у деревьев, поражённых ещё около 20 лет назад, начинают ослабевать корни, которыми держится вся почва на горах Хамар-Дабана, где выпадает огромное количество осадков. Это, в свою очередь, обусловливает высокий риск селей. При этом ранее на Байкале уже случались подобного рода природные катастрофы и это при неповреждённых лесах. – Сегодня, когда леса ослаблены, а этот процесс продолжается, он идёт как цепная реакция. Наступит критический момент, особенно, если произойдёт землетрясение. Вот тряхонёт сейчас, и всё поползёт вниз на бывший БЦБК, его отстойники, на железную и автомобильную дороги – всё это окажется в нашем прекрасном Байкале. Не очень приятно об этом говорить, но это проблема, про которую должны знать не только научные сотрудники, а и те люди, кто принимает серьёзные решения, – считает Владимир Моложников. В целом, говорит он, причины усыхания водохранных лесов разные – от антропогенных до природных. Толчок этому дало загрязнение атмосферы, но теперь этот процесс развивается уже автономно, вне зависимости, например, от того, что тот же БЦБК не работает уже пятый год. Немалую роль в уничтожении лесов играют и туристы. Это можно проследить на примере Приольхонья, от которого через 10 лет при такой нагрузке со стороны человека останутся одни камни, говорит исследователь. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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