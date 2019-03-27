|Байкал
|28.03.2019
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На Ольхоне 25 марта потерялись три туриста-нелегала
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Ольхонский район, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» помогли найти трех пропавших на Ольхоне туристов. Они выехали с турбазы «Байкальский острог» 25 марта и потерялись. Об этом сообщается на официальной странице «Заповедного Прибайкалья» в соцсетях.
С просьбой помочь в розыске к опергруппе заповедника 26 марта обратился майор полиции Петр Табитуев. Двое сотрудников организации, Антон Карелин и Дмитрий Платонов, выдвинулись на поиски и по следам на снегу нашли пропавший автомобиль с туристами в пади Идиба.
– Туристы забуксовали, у автомобиля сел аккумулятор, поэтому они не смогли вернуться. Все трое живы и здоровы, их машину вывезли обратно на дорогу, – говорится в сообщении со ссылкой на и.о. замдиректора «Заповедного Прибайкалья» по оперативной работе Александра Каянкина.
Кстати, как выяснилось, туристы находились на особо охраняемой природной территории без разрешений. На них составлены административные протоколы.
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