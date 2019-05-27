На Ольхоне планируют создать «Избу-гадальню» для экскурсий-квестов

Ольхонский район, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект этно-объект «Изба-гадальня» в урочище Песчаная на острове Ольхон получил грант конкурса «Малая культурная мозаика-2019». Об этом сообщают организаторы.

Избу намерены организовать на базе существующего музея «Дом рыбака». Это будет строительство нового культурно-развлекательного этно-объекта для проведения там экскурсий-квестов. Ещё один проект – «Играем в Шагай!» направлен на популяризацию бурятской национальной игры «шагай наадан».

Грант получила и «Мастерская чудес» в деревне Ялга. Проект предполагает организацию мастерской по изготовлению деревянных сувениров, что позволит не только обеспечить работой взрослых, но передать молодому поколению необходимые навыки. Ещё один проект – «Ялгинские этюды» – нацелен на облагораживание территории детской площадки. Для этого планируется возвести новый забор и нанести на него рисунки.

Всего 13 проектов жителей Ольхонского района получили поддержку на сумму свыше 500 тысяч рублей в рамках конкурса мини-грантов «Малая культурная мозаика-2019», который проводится Фондом развития местных сообществ «Ольхон» при поддержке Фонда Елены и Геннадия Тимченко. Часть средств выделена благотворителями. Средний размер гранта составил 50 тысяч рублей.