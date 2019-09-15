Ольхонский район, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На Ольхоне в пятый раз организуют лесовосстановительный лагерь. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Подари планете жизнь».

Лагерь будет работать с 18 по 28 сентября и ожидается, что в нем поучаствуют более 100 человек, в том числе – студенты ИрГУПС, ВСИ МВД, жители Иркутской области, других регионов России и США. Главная задача – посадить новые саженцы сосны, провести ревизию (прополоть и полить) в местах прошлогодних посадок, расчистить места бывших пожарищ, а также подготовить лидеров команд для реализации подобных проектов в других регионах.

Напомним, лесовосстановительный лагерь на острове Ольхон организует благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Лагерь проходит при поддержке администрации Хужирского муниципального образования и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». В 2015, 2016 и 2018 годах посадки прошли на местах бывших горельников, в 2017 году с участием местных жителей саженцы высадили на территории разобранной свалки.