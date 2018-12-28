На Ольхоне впервые с 2015 года найдены следы самки рыси с детенышем

Ольхонский район, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Государственный инспектор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Александр Каянкин встретил на острове Ольхон следы двух рысей – самки и котенка.

Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», до начала 90-х годов 20-го века рыси на острове не были редкостью, их численность составляла около 30 особей.

Из-за ограниченных запасов основных объектов охоты рыси – боровой дичи, зайцев, мышевидных, косули – часто отмечались случаи нападения на домашних овец и жеребят диких лошадей.

Прекращение ведения овцеводства, практически полное исчезновение косули, появление волков, рост антропогенного влияния на ландшафты и фауну Ольхона значительно сократили кормовую базу хищника, что повлекло снижение численности.

– К 2014 году на острове обитало всего шесть рысей, а с 2015 года их следы совсем перестали встречаться, что вызывало у специалистов тревогу за дальнейшую судьбу этого вида, – рассказала сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.

Обнаружение самки с детенышем означает, что рысь на Ольхоне не только сохранилась, но и размножается.

Татьяна Десятова выразила надежду, что возросшая в последние годы на острове численность популяций зайца-беляка и бородатой куропатки поможет хищникам прокормиться.