На песню об экологической катастрофе на Байкале выпустили клип

Интернет, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Российская певица Екатерина Иванчикова, выступающая под псевдонимом IOWA, выпустила клип на песню «Маяки», посвящённую экологическим проблемам Байкала. Как отмечается в описании к ролику, это видео – экологический манифест. – Песня «Маяки» буквально упала на нас в самый разгар борьбы за Байкал. Моя подписчица попросила подписать петицию о закрытии завода на Байкале, чем вдохновила меня написать песню про людей, в которых я верю! Про людей, которые освещают проблемы, принимают решения, берут на себя ответственность и делают все, чтобы исправить проблему здесь и сейчас!, – вспоминает Екатерина Иванчикова. Режиссёр Владимир Беседин, ранее работавший над клипом «Бьет бит», предложил снять видео, где герои из придуманного ими мира попадают в мир реальный. – Завязанные глаза как символ розовых очков, сквозь которые ребёнок и взрослые смотрят на мир и что случается, если эту повязку снять. Чтобы воссоздать атмосферу глобального апокалипсиса, в павильоне киностудии «Ленфильм» построили декорации экологической катастрофы, – рассказывается в описании. – В течение трёх дней участники IOWA вместе с художником-декоратором Ксенией Цель собирали пластиковые бутылки и жестяные банки по друзьям и знакомым, а когда и этого оказалось недостаточно, купили ещё 80 килограммов мусора. Все отходы после съёмок клипа снова отсортировали и сдали на переработку. Но и это видео – лишь начало большого пути. Напомним, впервые композицию представили в мае 2019 года на ТНТ в эфире шоу «Песни». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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