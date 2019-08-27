На побережье Байкала приостановлена деятельность еще одной базы отдыха

Иркутский район, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Судебные приставы приостановили деятельность базы отдыха «Песчанка» на побережье озера Байкал.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, прокурор Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры обратился в суд с иском к ООО «Базе отдыха «Песчанка» о запрете деятельности по эксплуатации объекта до устранения нарушений. Он требовал обязать владельцев базы очистить территорию земельных участков, освободить самовольно занятый земельный участок, разработать проект рекультивации нарушенных земель. Иск был удовлетворен Иркутским районным судом.

Возбудив исполнительное производство, приставы вручили директору базы отдыха постановление о возбуждении, запрете эксплуатации объекта и предупредили об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ – неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.

Решение суда контролируется судебными приставами межрайонного отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов неимущественного характера УФССП России по Иркутской области.