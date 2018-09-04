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05.09.2018

На Сарайском пляже на Ольхоне построили деревянную тропу

Ольхонский район, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Волонтёры «Экодемии» построили на Сарайском заливе на Ольхоне деревянную тропу, которая защитит редкие растения от вытаптывания и сделает доступ на пляж более удобным. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Из-за огромного потока туристов тропинка, ведущая к пляжу, давно превратилась в дорогу, и с каждым годом становилась всё шире, захватывая растительный покров.

Защитить растения Сарайского залива, среди которых есть редкие и исчезающие виды, например, черепоплодник щетинистоватый, решили с помощью деревянного настила. Добровольцы «Экодемии» справились с большой работой за неделю. Дорожка позволит защитить растительный покров от вытаптывания, а также сделает путь к пляжу удобным для передвижения.

Туристы-участники программы «Байкальский поход», которая призвана сделать местные достопримечательности доступными для маломобильных граждан, первыми опробовали тропу и дали несколько рекомендаций по ее строительству и использованию.

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