На севере Байкала погибли полтысячи бычков и рачков

Бурятия, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии на побережье озера Байкал зафиксировали гибель около 500 особей байкальского бычка-подкаменщика, а также рачков гаммарусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Погибших эндемиков обнаружили в 8 км от Северобайкальска в бухте Губа Сеногда 12 июня. В тот же день специалисты отобрали пробы воды, донных отложений и рыбы.

Фото пресс-службы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Для установления причин гибели рыбы пробы самолётом направлены в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию. Результаты будут получены в течение недели. Специалисты не исключают вариант естественного выброса обитателей озера посредством сильной волны.