|Байкал
|13.08.2018
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На сохранение Байкала по нацпроекту «Экология» планируют направить больше 32 миллиардов рублей
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Москва, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Минприроды РФ представило предварительный вариант национального проекта «Экология», который разрабатывается по указу президента РФ Владимира Путина. В нём предусматривается, что на сохранение озера Байкал потратят 32,6 млрд рублей. Об этом
Охрана озера в нацпроекте будет выведена отдельным пунктом. Среди работ, которые планируется профинансировать, по данным РБК, – строительство очистных сооружений для сточных вод, поступающих в озеро, очистка близлежащих территорий от загрязнений и выпуск мальков осетра и омуля в озеро.
Из общей суммы 28,7 млрд рублей – федеральные деньги, 3,7 млрд рублей – траты региональных бюджетов и около 200 млн рублей – частные средства.
Кстати, как сообщает федеральное СМИ, Минприроды РФ решило сократить бюджет нацпроекта «Экология» на 320 млрд рублей – до 1,551 трлн рублей. В прежней версии проекта общие расходы на экологию в ближайшие пять лет оценивались в 1,87 трлн рублей. Больше всего сокращения коснулись направления «Чистая вода», которое урезали вдвое.
Напомним, сейчас охранные мероприятии по озеру, в том числе, строительство очистных сооружений, проводятся по ФЦП «Охрана озера Байкал», рассчитанной до 2020 года. Общий объем финансирования за восемь лет составлял 32,7 млрд рублей.
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