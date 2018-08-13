На сохранение Байкала по нацпроекту «Экология» планируют направить больше 32 миллиардов рублей

Москва, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Минприроды РФ представило предварительный вариант национального проекта «Экология», который разрабатывается по указу президента РФ Владимира Путина. В нём предусматривается, что на сохранение озера Байкал потратят 32,6 млрд рублей. Об этом сообщает РБК .

Охрана озера в нацпроекте будет выведена отдельным пунктом. Среди работ, которые планируется профинансировать, по данным РБК, – строительство очистных сооружений для сточных вод, поступающих в озеро, очистка близлежащих территорий от загрязнений и выпуск мальков осетра и омуля в озеро.

Из общей суммы 28,7 млрд рублей – федеральные деньги, 3,7 млрд рублей – траты региональных бюджетов и около 200 млн рублей – частные средства.

Кстати, как сообщает федеральное СМИ, Минприроды РФ решило сократить бюджет нацпроекта «Экология» на 320 млрд рублей – до 1,551 трлн рублей. В прежней версии проекта общие расходы на экологию в ближайшие пять лет оценивались в 1,87 трлн рублей. Больше всего сокращения коснулись направления «Чистая вода», которое урезали вдвое.

Напомним, сейчас охранные мероприятии по озеру, в том числе, строительство очистных сооружений, проводятся по ФЦП «Охрана озера Байкал», рассчитанной до 2020 года. Общий объем финансирования за восемь лет составлял 32,7 млрд рублей.

СПРАВКА:

Национальный проект «Экология» реализуется в рамках майского указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года. Он включает в себя десять направлений: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и «Сохранение лесов».