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Байкал
02.10.2018

На владельцев байкальских турбаз подали больше полусотни исков

Иркутская область, Бурятия, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская природоохранная прокуратура направила в суды Иркутской области и Бурятии 51 иск в отношении владельцев турбаз на Байкале за нарушения законодательств. Из них 22 заявления уже удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении,сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее прокуратура проверила 164 турбазы и гостевых домов, выяснив, что более 90% из них нарушают законодательство.

– Практически повсеместно сточные воды не проходили надлежащую очистку, сбрасывались в негерметичные колодцы, откуда дренировали и распространялись по акватории Байкала. Нарушался порядок временного хранения твёрдых бытовых отходов, горюче-смазочных материалов. Подземные воды использовались в отсутствие лицензии на водозаборные скважины, – назвали в Байкальской природоохранной прокуратуре основные нарушения.

Также прокуроры выявляли объекты капитального строительства, возведённые без прохождения государственной экологической экспертизы, а также те, что использовались без разрешений на ввод в эксплуатацию. Широко распространены факты самовольного захвата земли, нецелевого использования, незаконного размещения строений, в том числе капитального характера. Органы местного самоуправления, вопреки своим полномочиям неоднократно выделяли гражданам земельные участки, входящие в состав национального парка, говорят в прокуратуре.

К административной ответственности уже привлекли 106 человек. Внесено 52 представления, все рассмотрены и удовлетворены, приняты меры к устранению прокурорами нарушений.

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