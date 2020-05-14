Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Навигация на Байкале и водохранилищах области откроется 15 мая. Ранее, 1 мая, суда спустили на воду всех рек региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах определяют не только сроки навигации, но и требования, предъявляемые к судоводителям в части обеспечения безаварийного плавания судов, безопасности людей на воде, охраны окружающей природной среды. Судовладельцы должны выполнять и установленные требования при пользовании базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов.

– Обращаем внимание на то, что допускается плавание в бассейнах (районах), соответствующих установленному классу судна. При этом судоводители должны знать условия плавания, навигационную и гидрометеообстановку. Пренебрежение этими правилами приводит к трагедиям, – подчеркнул руководитель Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области Алексей Зяблицкий.

Сотрудники ГИМС убедительно просят перед выходом в плавание проверять исправность судна и его механизмов, оснащенность необходимым оборудованием, спасательными средствами и другими предметами снабжения в соответствии с установленными нормами. Перед посадкой лично производить инструктаж пассажиров по правилам поведения на судне, обеспечить их безопасность при посадке, высадке и на период пребывания на борту.