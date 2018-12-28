Недалеко от Байкала вечером 27 декабря произошло землетрясение

Бурятия, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Баргузинском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,8. Эпицентр землетрясения находился в 10,7 км севернее от населённого пункта Макаринино, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

По итогам осмотра жилого сектора и социально-значимых объектов повреждений зданий и жилых строений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось.

По данным Байкальского филиала геофизической службы, в посёлке Баргузин были зафиксированы толчки силой 3-4 балла, в селе Суво – 2-3 балла. Землетрясение прозошло около 19.45.