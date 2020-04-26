Несколько обитателей Байкальской природной территории получили статус краснокнижных

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Еще несколько видов животных, обитающих на Байкальской природной территории, включены в Красную книгу России.

Как сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 марта 2020 года утвержден обновленный перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу России.

Впервые статус краснокнижных получили 43 вида животных (29 птиц и 14 млекопитающих).

Из видов, обитающих на Байкальской природной территории, в Красной книге России теперь значатся: острорылый ленок (популяции русла реки Ангара, озера Байкал), обыкновенный таймень, арктический голец (популяции озера Фролиха), стерлядь (популяция бассейна реки Ангара), сибирский осетр, серый гусь, сибирский таежный гуменник (Иркутская область, республика Бурятия и Забайкальский край), черношапочный сурок (прибайкальский подвид), орел-могильник (популяция Байкальского региона), северный олень (сибирский лесной подвид, ангарская популяция) и другие.

Природоохранная прокуратура напоминает об административной и уголовной ответственности за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации.

К примеру, незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа краснокнижных животных влечет наказание по части 1 статьи 258.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Независимо от привлечения к административной и уголовной ответственности с виновного лица будет взыскан ущерб окружающей среде, причиненный в результате незаконных действий в отношении краснокнижных животных или растений.