Нижегородские ученые разрабатывают ледопланировочную машину для нейтринного телескопа на Байкале

Нижний Новгород, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Группа ученых Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева приступила к разработке технического проекта и рабочей документации опытного образца ледопланировочной машины, которая будет использована в работах по повышению эффективности глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD.

Как сообщает пресс-служба вуза, ледопланировочная машина (ЛПМ-203) предназначена для срезания торосов, которых много на озере Байкал в зимний период, и подготовки трассы к прокладке подводных кабельных линий. Руководит проектом разработки опытного образца доктор технических наук, профессор Дзержинского политехнического института Виктор Кулепов. Сейчас ученые готовятся к очередной экспедиции на Байкал, которая, как ожидается, начнется в феврале 2020 года.

Напомним, международный проект создания нейтринного телескопа Baikal-GVD предназначен для регистрации реликтовых излучений Вселенной. По мнению ученых, большие глубоководные нейтринные телескопы после достижения определенных размеров позволят открыть новую эру в нейтринной астрономии, что предполагает изучение структуры и процессов Вселенной на невероятно огромных расстояниях.

Проектирование нейтринного телескопа на Байкале объемом порядка кубического километра, получившего название Baikal-GVD, началось в 2010-2011 годах. Телескоп состоит из самостоятельных структурных единиц, называемых кластерами. Каждый из кластеров представляет собой 288 оптических детекторов, соединенных в восемь гирлянд и погруженных на дно озера. Предполагается, что в 2021 году будет завершен первый этап строительства нейтринного телескопа.