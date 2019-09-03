Общественники озвучили итоги исследования загрязненности Байкала отходами БЦБК после наводнения

Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Подведены итоги кругобайкальской экспедиции, которую провели в середине августа 2019 года на научно-исследовательском судне по главным проблемным объектам на озере Байкал.

Как сообщает пресс-служба общественной организации «Зеленый фронт», результаты экспедиции подтвердили ранее озвученные активистами факты загрязнения озера Байкал и негативного воздействия от карт-накопителей БЦБК, произошедшего в результате паводка в Иркутской области.

Как сообщается в отчете по результатам экспедиции, на Солзанском полигоне ливни привели к переполнению карт надшламовыми водами. Попытки предотвратить перелив воды через борта карт созданием гряд из грубообломочного материала проблему не решили. Следы потока из карты №2 были найдены при обследовании береговой зоны промплощадки БЦБК между прудами-отстойниками №1 и №2. Был обнаружен поток воды бурого цвета, который попадал напрямую в озеро.

– Анализ состояния береговой зоны промплощадки БЦБК показал, что экосистема озера Байкал интенсивно загрязняется в результате субаквальной разгрузки загрязненных подземных вод. Загрязнение литорали озера фиксируется по 45 химическим элементам на расстоянии до 10 метров от берега, как в придонной, так и в поверхностной воде. Часть из этих элементов (Al, Ti, Mn, Fe, Co, Ni, Ga, Y, Cs, REE, Th) в повышенных концентрациях фиксируется в верхнем 20-метровом слое воды на расстоянии как минимум 2,4 км от берега, – цитируют активисты «Зеленого фронта» отчет экспедиции.

При работавших очистных сооружениях и системы перехватывающих скважин подземный поток загрязненных вод не поступал в Байкал, сточные воды в зоне рассеивания имели значительно меньший индекс загрязнения.

Относительно прорыва канализационной трубы, проложенной через реку Солзан в результатах исследований сообщается, что сбросы бытовых сточных вод привели к многократному увеличению в устье реки кишечной микрофлоры (E. coli = 60 КОЕ / 100 мл). По данным управления Роспотребнадзора по Иркутской области, направленным «Зеленому фронту» в ответ на запрос, с 31 июля по 2 августа 2019 года было зарегистрировано 15 случаев острой кишечной инфекции, из них лабораторно подтвержденных диагнозов установлено восемь. Составлен протокол об административном правонарушении на приостановление деятельности водозабора микрорайона «Гагарина» Байкальска.