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Байкал
13.12.2018

Около 70 человек поучаствовали в конференции «Заповедные берега Байкала»

Иркутская область, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Прибайкалье» и ИГУ провели студенческую научно-практическую конференцию. В ней приняли участие около 70 докладчиков, экспертов и зрителей.

Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», с докладами на конференции 6 декабря выступили представители педагогического института ИГУ, факультета охотоведения ИрГАУ, факультета «Строительство железных дорог» ИрГУПС и специальности «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» ИГМТ.

Участники представляли работы в двух секциях: «Фауна и флора «Заповедного Прибайкалья» и «Экологическое просвещение, специализированный туризм и добровольчество на ООПТ: реализованные проекты и перспективы развития».

Докладчики осветили такие темы, как влияние выбросов алюминиевого производства на антиоксидантную систему сосны обыкновенной, поведение эндемичной байкальской губки Lubomirskia baicalensis в условиях холодноводных акваустановок.

Слушатели также узнали, какие паразиты живут в рыбе из меню большого баклана, какие физико-химические процессы происходят в почве под воздействием микроорганизмов и какие сосудистые растения можно встретить в заказнике «Красный Яр».

Добровольческие проекты студентов охватили и лесовосстановление на Ольхоне, и помощь Баргузинскому заповеднику, и работу экологических отрядов, и участие в эколого-просветительских акциях «Заповедного Прибайкалья».

Эксперты отметили лучшие исследования в номинациях «перспективное», «актуальное», «экспериментальное», «социально значимое» и «полевое».

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