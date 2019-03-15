Открытая вода и трещины зафиксированы на льду южной части Байкала

Иркутская область, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В ГУ МЧС по Иркутской области поступила 21 заявка на проведение массовых мероприятий на льду водоемов региона 16-17 марта. Организаторы извещены о складывающейся неблагоприятной ледовой обстановке, проведение мероприятий не рекомендовано в целях безопасности.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Иркутской области в активную фазу вступил процесс разрушения ледового покрова на водных объектах. Так, по информации Западно-Байкальского инспекторского участка, на озере Байкал от мыса Березового по направлению к мысу Толстому зафиксирована становая трещина, местами открытая, шириной до одного метра, имеющая динамический характер. В районе пади Солонцовая – торосные поля. От мыса Большой Кадильный до населенного пункта Большое Голоустное на удалении от 50 до 500 метров наблюдается становая трещина, местами открытая, шириной до 2 метров. Вдоль побережья – торосные поля. В районе мыса Большой Кадильный в 50 метрах от берега – участок открытой воды размерами 100 на 150 метров, становая трещина, местами открытая, шириной до двух метров динамического характера.

На Малом море озера Байкал в Ольхонском районе наблюдаются участки открытой воды в районе мысов Улан-Хада, Улирба, Кобылья голова, Уляхта, Шида, скалистых островов Хунык, Большой и малый Тойнак. Наблюдается трещина в районе мыса Хобой шириной до двух метров большой протяженности. В районе мыса Бурхан – два больших живых нажима, уходящих на десятки километров. В районе поселка Хужир Ольхонского района также есть трещина, ее длина составляет более двух километров.

– Ежедневно на озере Байкал увеличивается количество новых промоин и расширение существующих. В связи с устойчивыми положительными температурами происходит ослабление прочности ледового поля, – говорят спасатели. – Впрочем, в районе Ольхонской переправы ледовая обстановка – в норме. Замеры льда и оценка ее состояния проводятся несколько раз в сутки.

По состоянию на 15 марта, толщина льда на Иркутском водохранилище составляет в среднем 80 сантиметров, вместе с тем, с установлением положительных среднесуточных температур и интенсивным таяньем снежного покрова, происходит насыщение поверхностного слоя льда водой и снижение его прочности.

В случае происшествий следует незамедлительно сообщать о них на Единый телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.