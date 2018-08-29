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Байкал
30.08.2018

Партнеры кинофестиваля «Человек и Природа» проведут в Иркутске мастер-класс, посвященный Байкалу

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Партнеры кинофестиваля «Человек и природа» проведут мастер-класс в Иркутске на площадке агентства стратегических инициатив «Точка кипения».

Как сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда, международный форум-фестиваль экотворчества «Байкал. Точка возврата» и творческая студия «Этника» (поселок Большое Голоустное) пригласили команды-победителей всероссийского фестиваля детской и юношеской журналистики и телевидения «Волжские встречи» в Сибирь, на берега озера Байкал. Цель поездки – создание открытой мультимедиа-энциклопедии о Байкале, проектирование новых форматов творческого сотрудничества, обучения и обмена опытом. Для юных журналистов состоялся интенсив – «Про творчество», на котором ребята смогли по-новому открыть для себя понимание экологии и творческой свободы.

18 сентября в «Точке кипения» в зале «Байкал» в 12:00 будет продолжена тема открытий и размышлений о творческом поиске. Мастер-класс проведет Евгений Маслобоев, российско-британский музыкант, композитор, теоретик музыки, лауреат и дипломант международных и всероссийских музыкальных конкурсов и фестивалей, официальный артист рекорд-компании «Leo Records» (Великобритания). Он расскажет о проекте «Simple Objects» («Простые предметы) – сочетании аудиоперфоманса со звуковыми инсталляциями. Проект основан на идее взаимодействия человека и предметной среды в контексте эстетического опыта и вобрал в себя разработки в сфере биоакустики и методы создания звукового художественного образа, путем генерации случайных событий.

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