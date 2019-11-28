Первый Кубок мира по ледовому гольфу на Байкале намечен на март 2020 года

Иркутский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый Кубок мира по ледовому гольфу на Байкале проведут в посёлке Листвянка Иркутского района в марте 2020 года. Тогда же впервые состоится мировой патт по байкальскому льду. Об этом сообщает пресс-служба «Зимниады».

Первый Кубок мира по ледовому гольфу на Байкале откроется 5 марта. В этот день, а также 6 марта пройдут отборочные раунды соревнований. Финал намечен на 8 марта.

Мировой патт по льду Байкала намечен на 7 марта. Игра предполагает игру только одной клюшкой патером. Предусмотрены пять лунок, расстояние между ними – от 27 до 50 метров. Участие в соревнованиях, кроме победителей отборочных раундов 2017-2020 годов, примут также победители и призёры всех прошедших официальных соревнований по ледовому и снежному гольфу на Байкале, начиная с 2005 года.

Оба турнира презентовали 7 ноября в рамках информационного тура, организованного Федеральным агентством по туризму и компанией «Интерс-Рус» при содействии агентства по туризму Иркутской области для российских и зарубежных туроператоров.

Саму «Зимниаду-2020» в октябре 2019 года презентовали на десятой всероссийской онлайн-выставки для профессионалов туриндустрии «Знай наше!». Она проводится два раза в год, весной и осенью. Цель выставки – заново «открыть» Россию профессионалам турбизнеса, комплексно представить регионы, операторов и многие топовые курорты на одной площадке, составить самую полную картину всех возможностей туриндустрии страны.