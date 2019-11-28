ТЕМЫ
Архив
< Ноябрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Байкал
29.11.2019

Первый Кубок мира по ледовому гольфу на Байкале намечен на март 2020 года

Иркутский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый Кубок мира по ледовому гольфу на Байкале проведут в посёлке Листвянка Иркутского района в марте 2020 года. Тогда же впервые состоится мировой патт по байкальскому льду. Об этом сообщает пресс-служба «Зимниады».

Первый Кубок мира по ледовому гольфу на Байкале откроется 5 марта. В этот день, а также 6 марта пройдут отборочные раунды соревнований. Финал намечен на 8 марта.

Мировой патт по льду Байкала намечен на 7 марта. Игра предполагает игру только одной клюшкой патером. Предусмотрены пять лунок, расстояние между ними – от 27 до 50 метров. Участие в соревнованиях, кроме победителей отборочных раундов 2017-2020 годов, примут также победители и призёры всех прошедших официальных соревнований по ледовому и снежному гольфу на Байкале, начиная с 2005 года.

Оба турнира презентовали 7 ноября в рамках информационного тура, организованного Федеральным агентством по туризму и компанией «Интерс-Рус» при содействии агентства по туризму Иркутской области для российских и зарубежных туроператоров.

Саму «Зимниаду-2020» в октябре 2019 года презентовали на десятой всероссийской онлайн-выставки для профессионалов туриндустрии «Знай наше!». Она проводится два раза в год, весной и осенью. Цель выставки – заново «открыть» Россию профессионалам турбизнеса, комплексно представить регионы, операторов и многие топовые курорты на одной площадке, составить самую полную картину всех возможностей туриндустрии страны.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Байкал»:
Первый Кубок мира по ледовому гольфу на Байкале намечен на март 2020 года29.11.2019
-2020-
Иркутский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый Кубок мира по ледовому гольфу на Байкале проведут в посёлке Листвянка Иркутского района в марте 2020 года. Тогда же впервые состоится мировой патт по байкальскому льду. Об этом сообщает пресс-служба «Зимниады».
Николай Валуев предлагает в качестве эксперимента запретить продажу моющих средств на Байкале28.11.2019
Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Николай Валуев намерен обратиться в Минприроды и Минпромторг с инициативой в качестве эксперимента полностью прекратить продажу моющих средств с фосфатами на Байкальской природной территории. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Туристический ледовый маршрут у Ольхона пройдёт от Куркутской бухты до Узур28.11.2019
Ольхонский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый официальный ледовый маршрут в Ольхонском районе проходит паспортизацию. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
Инспекторы Прибайкальского нацпарка будут патрулировать акваторию Малого моря зимой28.11.2019
Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - С января 2020 года патрулирование акватории Малого моря Байкала кроме сотрудников ГИМС будут вести госинспекторы Прибайкальского нацпарка. Такие рейды будут проводиться впервые, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
На «Байкалтуре-2020» огласят векторы развития внутреннего и въездного туризма до 2035 года28.11.2019
2019-11-28-05-01-10
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На ежегодной выставке «Байкалтур», которая будет проходить с 26 по 28 марта 2020 года, огласят стратегию-2035 – векторы развития внутреннего и въездного туризма. Об этом сообщает пресс-служба «Сибэкспоцентра».
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 26 ноября 2019 года26.11.2019
tur261119
На песню об экологической катастрофе на Байкале выпустили клип26.11.2019
2019-11-26-06-03-27
Интернет, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Российская певица Екатерина Иванчикова, выступающая под псевдонимом IOWA, выпустила клип на песню «Маяки», посвящённую экологическим проблемам Байкала.
«Заповедное Прибайкалье» выпустило путеводитель по Прибайкальскому нацпарку25.11.2019
2019-11-25-04-34-45
Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Прибайкалье» впервые выпустило туристический путеводитель по Прибайкальскому национальному парку.
На Горе Соболиной в Байкальске 7 декабря состоится открытие сезона «Точка отрыва 2.0»25.11.2019
Байкальск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Ведущий туроператор Иркутской области компания «Гранд Байкал» 7 декабря открывает новый горнолыжный сезон «Точка отрыва 2.0.» в Байкальске.
В Забайкальском нацпарке определили потенциал вторсырья25.11.2019
2019-11-24-07-18-13
Бурятия, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Забайкальском нацпарке выяснили, каких отходов больше всего остаётся после туристов. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Озеро Байкал».
Спецпредставитель президента Сергей Иванов: работа по поиску технологии утилизации отходов БЦБК провалена22.11.2019
2019-11-22-04-57-54
Байкальск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Технология, которая позволит безопасно утилизировать отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), пока не найдена. Об этом со ссылкой на спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергея Иванова сообщают РИА-Новости.
Волонтеры экоакции «Праздник чистоты» на Байкале соберутся в Иркутске 22 ноября22.11.2019
2019-11-21-10-28-57
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Волонтерский слет-2019 экологической акции на берегу Байкала «Праздник чистоты» пройдет в Иркутске 22 ноября. Мероприятие пройдет в КДЦ «Художественный». Об этом сообщают организаторы.
За время нереста байкальского омуля в 2019 году браконьеры успели выловить рыбы почти на 13 миллионов рублей21.11.2019
-2019-13-
Иркутская область, Бурятия, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на пресс-конференции 21 ноября озвучили итоги нереста омуля в Байкальском регионе за 2019 год. Впервые нерест проходил в новых условиях – такса за один добытый хвост выросла почти в 15 раз, а нарушителей ловили, в том числе, при помощи высокотехнологичного дрона.
Михаил Щапов: на прибайкальских территориях не должно быть объектов, угрожающих озеру21.11.2019
Москва, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по экологии и охране окружающей среды 20 ноября рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект, корректирующий режим экологической экспертизы на прибайкальских территориях. Законопроект № 687768-7 внесен в Госдуму правительством России в соответствии с поручением президента Российской Федерации от 14 августа 2017 года № Пр-1602 по итогам совещания по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, которое прошло 4 августа 2017 года.
Сергей Тен заявил о том, что согласован перечень объектов соцназначения у Байкала, которые освободят от федеральной экологической экспертизы21.11.2019
2019-11-21-01-39-26
Москва, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен принял участие в заседании комитета по экологии и охране окружающей среды, где был согласован перечень объектов социального назначения, которые будут освобождены от экологической экспертизы федерального уровня в двух зонах Байкальской природной территории – буферной и атмосферного влияния. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
Специалисты «Заповедного Прибайкалья» направили информацию о границах нацпарка в федеральную кадастровую палату20.11.2019
Ольхонский район, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты «Заповедного Прибайкалья» направили информацию о границах нацпарка в федеральную кадастровую палату. Об этом они рассказали на встрече с жителями села Онгурён Ольхонского района, сообщает пресс-служба учреждения.
В Ольхонском районе снесут турбазу «Два бегемота»20.11.2019
2019-11-20-04-53-27
Ольхонский район, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд оставил без изменения решение суда низшей инстанции о сносе туристической базы «Два бегемота» в Центральной экологической зоне Байкала.
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 19 ноября 2019 года19.11.2019
tur191119
Немецкая компания разрабатывает круизы по Байкалу19.11.2019
2019-11-19-04-01-42
Бурятия, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Немецкая компания «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» разрабатывает круизы по озеру Байкал. Об этом сообщает пресс-служба агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Экотуры по байкальским нацпаркам можно будет составлять самостоятельно18.11.2019
Иркутская область, 18.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Минприроды РФ работают над созданием информационного портала, где можно будет самостоятельно сформировать тур по паркам, заповедникам и заказникам России. Об этом со ссылкой на советника департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Андрея Донских сообщает НСН.
Турсезон-2019 на Байкале: паводки, китайцы и «дикари»18.11.2019
2019-11-18-04-33-09
Иркутская область, 18.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области завершился высокий туристический сезон. В этом году он был осложнен природными катастрофами, все лето происходившими в регионе – паводками и пожарами. Эксперты подводят предварительные итоги.
В бурятском поселке Танхой на берегу Байкала построят гостевой комплекс15.11.2019
Бурятия, Москва, 15.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты Красноярского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство гостевого комплекса в поселке Танхой республики Бурятия и выдали положительные заключения.
Две свалки ликвидировали неподалеку от Байкала под контролем судебных приставов15.11.2019
2019-11-15-05-10-35
Ольхонский район, 15.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Две свалки твердых коммунальных отходов на прилегающей к Байкалу территории ликвидировали под контролем судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
В Иркутской области задержали автомобиль, везший 400 штук омуля13.11.2019
-400-
Иркутская область, 13.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские на автодороге Хужир – Еланцы – Иркутск задержали автомобиль, в багажнике которого обнаружено свыше 400 рыб. Экспертиза показала, что это замороженный омуль, предположительно незаконно добытый на территории Прибайкальского национального парка в акватории озера Байкал.
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 12 ноября 2019 года12.11.2019
tur121119
В Байкальском заповеднике за 2019 год окольцевали 119 видов птиц12.11.2019
Бурятия, 12.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году на станции кольцевания птиц «Байкальская» в Бурятии было окольцовано 6 тысяч 468 птиц 119 видов. Из них 5 тысяч 920 птиц окольцовано на станции и 548 птиц - на второй точке в посёлке Танхой. Об этом сообщается на странице станции в соцсети «ВКонтакте».
Медведи в Баргузинском заповеднике из-за тёплой осени до сих пор не впали в спячку12.11.2019
Бурятия, 12.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Баргузинском заповеднике в Бурятии медведи из-за аномально тёплой осени не могут залечь в берлоги. Некоторые из них ещё бодрствуют и находятся в кедровниках, где в этом году был урожай ореха. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
На Ольхоне определили самые загруженные туристами места12.11.2019
2019-11-12-05-31-57
Ольхонский район, 12.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты «Заповедного Прибайкалья» по окончании туристического сезона оценили рекреационную нагрузку в наиболее посещаемых местах острова Ольхон. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В Иркутске на русский язык впервые перевели американскую книгу о тропостроении11.11.2019
Иркутск, 11.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские переводчики перевели на русский язык книгу о тропостроении американского писателя и волонтёра «Большой байкальской тропы» Боба Беркби. Пилотный тираж книги в 20 экземпляров вышла из печати 8 ноября. Об этом стало известно в тот же день на встрече с участниками и сторонниками ББТ.
ББТ в 2019 году построила больше 61 километра троп и начала очищать скалы от надписей туристов11.11.2019
-2019-61-
Иркутская область, Бурятия, 11.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Большая байкальская тропа» в 2019 году в рамках 18 проектов построила, отремонтировала, расчистила и промаркировала 61 км 320 метров троп.  Об этом 8 ноября на встрече с участниками и сторонниками организации рассказала куратор проектов ББТ Наталья Тугутхонова.
В Иркутской области с марта в МЧС зарегистрировали более двух тысяч тургрупп10.11.2019
Иркутская область, 10.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Около 12 тысяч туристов воспользовались в 2019 году онлайн-регистрацией своего маршрута на территории Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.
В поселке Листвянка 7 декабря устроят «Большой байкальский спортквест»09.11.2019
Иркутский район, 9.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Ежегодный фестиваль «Большой байкальский спортквест» пройдет 7 декабря 2019 года в поселке Листвянка Иркутского района. Команды-участницы будут перемещаться по локациям, соревнуясь в спортивных, интеллектуальных и творческих заданиях. Об сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.
Блогер Илья Варламов заявил, что готов выйти на Красную Площадь с плакатом в защиту Байкала09.11.2019
Иркутская область, 9.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Известный блогер и урбанист Илья Варламов после посещения Иркутска и Байкала снял 18-минутный ролик о своем путешествии и ситуации, которая творится на берегу великого озера. Видео он выложил на своей странице.
В Москве на фестивале представят экологическую игру-путешествие о Байкале08.11.2019
Москва, 8.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Экологическая игра-путешествие с элементами викторины «Увлекательная экспедиция вокруг Байкала», созданная специалистами Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева, будет представлена на Московском научно-популярном фестивале «Байкал. Магия воды», который пройдет с 9 ноября по 5 декабря.
В Байкальском заповеднике впервые за два года повстречали редкое животное – манула08.11.2019
2019-11-08-08-32-26
Бурятия, 8.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В конце октября 2019 года в заказнике «Алтачейский» инспекторы встретили манула. Ранее это редкое животное, занесённое в Красную книгу Бурятии и России, в заказнике манула отмечали в 2017 году, а также в 2016 году на границе с ним. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.
Читать все новости раздела «Байкал»
Новости байкальского туризма
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске