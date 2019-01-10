Первое поколение «лабораторной» ольхонской полёвки выпустят в природу летом

Ольхонский район, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Прибайкалье» летом 2019 года планирует выпустить в природу первое поколение эндемичной ольхонской полёвки, выведенное в неволе. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Учёным предстоит подготовить необходимое оборудование – датчики для слежения за зверьками, оборудование для проведения молекулярно-генетических и физиологических исследований, а также обеспечить постоянную работу вивария, чтобы весной получить молодое потомство ольхонской полевки. Команда проекта также займется подготовкой аншлагов и буклетов.

Фото пресс-службы «Заповедного Прибайкалья»

После выпуска полёвок в природу учёные будут отслеживать их перемещения и анализировать ход эксперимента по реинтродукции ольхонской полевки на острова Малого моря.

Напомним, ранее на краудфандинговой площадке «Planeta.ru» был открыт сбор средств на проект по изучению и сохранению эндемичной ольхонской полёвки. Проект поддержали спонсоры из России, Германии, Грузии, Эстонии и Бахрейна. В числе популярных вознаграждений – почтовая открытка с берегов Байкала (34 заказа), а также «Ваше имя в списке поддержавших проект» (этот вознаграждение выбрали 17 спонсоров), девять человек заказали магниты с изображением ольхонской полевки и пять человек – байкальский чай.