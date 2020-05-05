По поручению Михаила Мишустина создана правительственная комиссия по охране Байкала

Москва, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по охране озера Байкал. Документ датируется 30 апреля и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Предполагается, что правительственная комиссия будет обеспечивать согласованность действий федеральных властей с действиями органов власти Бурятии, Забайкалья и Иркутской области в части сохранения, изучения, воспроизводства, использования и охраны природных ресурсов, сохранения биологического разнообразия, обеспечения экологической безопасности и решения социально-экономических задач. Кроме того, комиссия будет координировать власти всех уровней по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы, экологического мониторинга, разработки и реализации целевых программ и проектов по рациональному использованию ресурсов и охране озера, а также реализации инвестпроектов на Байкале.

Еще в полномочия комиссии входит определение рассмотрение предложений по особенностям использования байкальских земель, территориальному планированию и экологическому зонированию, установлению нормативов предельно допустимых вредных воздействий на уникальную экосистему Байкала и разработка предложений о финансировании охраны озера.

Примечательно, что состав комиссии утверждает правительство РФ. Данных по количеству членов комиссии в документе нет. Известно, что заседания органа должны проводиться по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Решения принимаются простым большинством голосом и обязательны для упомянутых в них органов власти.