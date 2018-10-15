Поиски пропавших на Байкале рыбаков приостановлены

Иркутский район, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Поиски рыбаков, пропавших на озере Байкал, приостановили до 16 октября. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Поиски приостановлены до выяснения обстоятельств. На 16 октября у спасателей уже расписаны все поисковые мероприятия.

Напомним, 11 октября около 20.00 из посёлка Листвянка Иркутского района в сторону Больших Котов вышла моторная лодка «Обь» с тремя рыбаками на борту. Мужчины, жители Листвянки и Большой Речки, планировали вернуться назад ночью. Около пяти часов утра родственники забили тревогу, поскольку мужчины не выходили на связь.

В 12:40 13 октября на поиски рыбаков из Иркутска вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России, на борту которого три спасателя Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. Южную часть акватории озера Байкал продолжают патрулировать 3 катера от МЧС России и суда добровольцев.