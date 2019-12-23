Правительство Приангарья и Ростуризм подписали соглашение по строительству объектов инфраструктуры в Байкальске

Байкальск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области подписало соглашение с Ростуризмом на софинансирование строительства объектов инфраструктуры особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Байкальске.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в настоящее время на завершающей стадии строительства находятся два объекта – сети водоснабжения и водоотведения. Также ведется работа по строительству сетей ливневой канализации. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели в 2019 году было выделено 136,6 млн рублей и 36,3 млн рублей соответственно.

Для продолжения работы в 2020-2021 годах 22 декабря было заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в объеме 720 млн рублей на строительство улично-дорожной сети, прокладку силового кабеля, а также строительство второго этапа сетей ливневой канализации. По словам и.о. главы регионального Минэкономразвития Владимира Гордеева, з бюджета Иркутской области на эти цели будет направлено 191,4 млн рублей.

Концепцией развития особой экономической зоны предусмотрено создание к 2025 году всесезонного курорта на базе действующего горнолыжного курортного комплекса в Байкальске с использованием прибрежной территории и акватории озера Байкал. Планируется построить туристический гостиничный комплекс, гостевые дома, СПА-комплексы, бани, бассейны, провести благоустройство береговой линии. Реализация проекта позволит обеспечить постоянный поток российских и иностранных туристов в Прибайкалье.