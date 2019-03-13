Правозащитники: завод в Култуке Байкалу урон не нанесёт, но есть серьёзные вопросы к его расположению

Слюдянский район, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Завод по розливу байкальской воды в посёлке Култук Слюдянского района не нанесёт урон водности озера. Однако предприятие строится с нарушениями. Такой вывод сделали члены постоянной комиссии по экологическим правам Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека по итогам визита на площадку объекта. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Правозащитники подготовили аналитическую справку , в которой отмечается, что проектная мощность завода в Култуке от 150 до 190 тысяч тонн в год, а, по данным лимнологов, без вреда для озера можно забирать около 400 миллионов тонн воды в год.

– Однако есть серьезные вопросы к расположению. Хотя первая очередь завода строится на месте бывшего нефтехранилища, само его расположение (особенно следующих очередей завода) в прибрежной зоне Байкала может нанести определённый ущерб. Строительство водовода, по которому вода будет поступать на завод, уже нарушило участок ценной природной территории, – отмечается в аналитической записке.

Строительство завода может затронуть природную территорию «Таловские болота», которая важна для сохранения популяций многих видов птиц, говорят в организации, упоминая, что ещё несколько лет назад болотному комплексу планировали придать статус особо охраняемой природной территории.

– К сожалению, «Таловские болота» до сих пор не получили должного статуса и чётких границ. В то же время, значительным участкам этого водно-болотного угодья органами власти придан статус, позволяющий их промышленное освоение. Как это произошло – задача для прокурорской проверки, – говорят в СПЧ.

Согласно материалам, представленным сотрудниками научных учреждений Иркутска, есть основания считать, что освоение Таловских болот отразится на среде обитания чёрного журавля, горного гуся, сухоноса, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области. Между тем, ранее орнитолог, сотрудник института управления ресурсами ИрГАУ Александр Поваринцев завил, что на этой территории птицы, тем более, редкие не гнездятся, большинство пернатых даже во время миграции пролетают мимо Таловских болот.

Материалы по заводу предоставила в Совет по правам человека и Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. По данным ведомства, разрешения на строительство были выданы администрацией Култукского городского поселения и Территориальным отделом водных ресурсов Енисейского бассейнового водного управления Росводресурсов в рамках имеющихся полномочий. В целом строительство завода подкреплено необходимыми документами и согласованиями, имеет положительные заключения главгосэкспертизы и государственной экологической экспертизы.

В то же время проверка прокуратуры выявила ряд серьёзных нарушений. Так, установлено, что публичные обсуждения в рамках проведения государственной экологической экспертизы фактически не проводились, а само заключение не содержит достаточных сведений об оценке воздействия на водный объект и среду обитания животных, в том числе краснокнижных. С точки зрения прокуратуры земельные участки были выделены ООО «АкваСиб» с грубым нарушением требований земельного и антимонопольного законодательства.

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура подготовила административное исковое заявление об оспаривании положительного заключения государственной экологической экспертизы, исковое заявление в арбитражный суд о признании незаконными документов о предоставления земельных участков и представление в Енисейское БВУ Росводресурсов.

Напомним, о строительстве завода в поселке Култук стало известно в 2017 году. Против предприятия создали петицию, в которой призвали губернатора и президента не продавать Байкал Китаю. Стоит отметить, что это не первый завод по розливу воды на Байкале. В 2016 году в Байкальске на промплощадке БЦБК было открыто подобное предприятие, которое также экспортировало продукцию за рубеж. Однако его закрыли в 2017 году из-за нарушений санитарного законодательства. Еще один завод запустили в Прибайкальском районе в Бурятии, кроме того, планировалось подобное предприятие и в Выдрино.

Представители инвестора, а также учёные уже выразили своё отношение к шумихе вокруг завода. По их мнению, нагнетание протестных настроений вокруг завода в посёлке Култук Слюдянского района скорее отвлекает от настоящих проблем Байкала, чем отражает реальное положение дел. Производство в Култуке – одно из самых современных и экологичных на озере на сегодняшний день. Позиции властей разнятся: губернатор Иркутской области Сергей Левченко вслед за прокуратурой поручил провести проверку законности строительства предприятия, включённого в реестр инвестиционных проектов региона, а глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал завод.

Ранее против строительства завода выступил стилист и певец Сергей Зверев, он даже вышел на пикет в начале марта. Теперь известный уроженец Култука получил повестку в полицию. Против предприятия выступили и другие известные люди. Например, экс-участница телепередачи «Дом-2» уроженка Читинской области Виктория Боня и телеведущая Елена Летучая , которая несколько лет назад принимала участие в проекте «360 минут ради Байкала». Позже стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядится проверить на соответствие самым высоким экологическим стандартам проект по строительству завода на озере Байкал по экспорту воды в Китай.